EQS-News: The Platform Group AG
/ Schlagwort(e): Research Update
The Platform Group AG: mwb research nimmt Coverage mit BUY-Empfehlung und einem Kursziel von EUR 19,50 auf
Der vollständige Research Report ist im Bereich Investor Relations auf der Website der Gesellschaft unter mwb research Initiation verfügbar.
The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 28 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.
