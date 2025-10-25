Die mwb research AG hat die Aktie der The Platform Group (DE000A2QEFA1) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 19,50 Euro in die Coverage aufgenommen. Vom aktuellen Niveau aus entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von mehr als 150 Prozent. Die Analysten sehen in dem E-Commerce-Enabler ein stark unterschätztes Investment mit klaren Wachstumskatalysatoren. Geschäftsmodell überzeugt mit Skalierbarkeit: The Platform Group betreibt digitale Plattformen in 28 verschiedenen Branchen und verbindet über 15.700 Partner mit mehr als sechs Millionen Kunden. Das Unternehmen ermöglicht stationären ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt