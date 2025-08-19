EQS-News: reconcept GmbH
Hamburg, 19. August 2025 - Die reconcept Gruppe, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, schreibt ihre Erfolgsgeschichte am Kapitalmarkt eindrucksvoll fort. Mit der Vollplatzierung des 6,5 % reconcept Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123) sowie der zweiten Aufstockung des 6,75 % reconcept EnergieDepot Deutschland I (DE000A4DFM55) von bis zu 6 Mio. Euro auf bis zu 7,5 Mio. Euro setzt reconcept ein starkes Signal für die Zukunft der nachhaltigen Energieversorgung. Gleichzeitig belegen diese Erfolge, wie es reconcept mit einem tiefen Verständnis für die Anlegerbedürfnisse und einem diversifizierten Angebot an grünen Anleihen gelingt, flexibel und passgenau die dynamischen Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Marktes in Deutschland zu bedienen. Das Ergebnis ist eine enge Verzahnung renditestarker Impact Investments mit der Förderung eines resilienten Energiesystems, wodurch das Vertrauen der Anleger nachhaltig gestärkt und die Energiewende weiter vorangetrieben wird.
Die zufließenden Mittel aus dem reconcept Solar Bond Deutschland III ermöglichen insbesondere die Weiterentwicklung bestehender PV-Freiflächenprojekte mit oder ohne Speicherlösungen sowie den Erwerb von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen in Nord- und Ostdeutschland. Aktuell umfasst die Pipeline der reconcept Gruppe bereits rund 80 in der Entwicklung befindliche PV-Freiflächenprojekte mit einer geplanten Leistung von ca. 1.600 MWp.
Der reconcept EnergieDepot Deutschland I unterstützt gezielt den Ausbau gewerblicher oder industrieller Batterieenergiespeichersysteme in Deutschland als zentrale Komponente eines stabilen, erneuerbaren Energiesystems - von Stand-alone- über Hybrid- bis hin zu Co-Location-Anlagen in Kombination mit Solar- und ggf. Windparks. Möglich ist auch der An- und Verkauf von Stand-alone-, Co-Location- sowie Hybrid-Energiespeicherprojekten in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept Gruppe, erklärt: "Die erfolgreiche Vollplatzierung des reconcept Solar Bond Deutschland III und die zweite Aufstockung des reconcept EnergieDepot Deutschland I belegen, dass die Nachfrage nach Impact Investments ungebrochen stark ist. Mit unseren grünen Anleihen bieten wir Anlegern nicht nur attraktive Renditen, sondern auch die Chance, aktiv in den Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren. Dabei ist es uns besonders wichtig, Solarparks und Batteriespeicher als Einheit zu verstehen, denn so erreichen wir gemeinsam eine stabile und nachhaltige Energieversorgung der Zukunft."
Im Rahmen ihrer langfristig orientierten Unternehmensfinanzierung prüft reconcept aktuell die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe im Jahr 2025. In diesem Zusammenhang bereitet die Gesellschaft aktuell erste Investorengespräche vor, auf deren Grundlage und in Abhängigkeit vom Marktumfeld die Geschäftsführung der Gesellschaft die endgültige Finanzierungsentscheidung treffen wird.
