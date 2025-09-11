EQS-News: reconcept GmbH
reconcept: erneute Aufstockung des EnergieDepot Deutschland I auf bis zu 10 Mio. Euro - Fokus auf Stand-alone- und Co-Location-Batteriespeicherprojekte
Die erneute Aufstockung des reconcept EnergieDepot Deutschland I unterstreicht eindrucksvoll, dass die Nachfrage nach renditestarken Impact Investments ebenso ungebrochen ist wie die Projektdynamik im Bereich der Energiespeicher. Für die Sicherung der erforderlichen Transformation des Energiesystems gelten Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie: Sie können Erzeugungsschwankungen ausgleichen, Netze stabilisieren und durch flexible Einsatzmöglichkeiten vielfältige Erlösquellen erschließen.
Der Fokus der Mittelverwendung des reconcept EnergieDepot Deutschland I liegt auf der Entwicklung gewerblicher Batterieenergiespeichersysteme (BESS), die entweder als eigenständige Anlagen betrieben, als Hybridlösungen oder im Rahmen von Co-Location-Konzepten in Kombination mit Solar- und Windparks realisiert werden. Ein Teil der Mittel kann zudem für den Erwerb und Verkauf von Projektrechten eingesetzt werden. Mit der nun beschlossenen dritten Aufstockung wird die Basis gelegt, um die sich konkret bietenden attraktiven Chancen im dynamisch wachsenden Batteriespeichermarkt gezielt und effizient zu nutzen.
"Die erneute Aufstockung unseres reconcept EnergieDepot Deutschland I ist ein klares Signal an den Markt und an unsere Anleger. Wir sehen, dass die Transformation des Energiesystems zunehmend durch Speicherlösungen getragen wird - und genau hier liegt unser Fokus. Das konkrete Batteriespeicher-Projekt, für das wir bereits in weit fortgeschrittenen Verhandlungen stehen, unterstreicht, dass wir die zusätzlichen Mittel gezielt einsetzen können, um einen nachhaltigen Mehrwert zu schaffen - sowohl für die Energiewende als auch für unsere Investoren. Unser Anspruch ist es, Impact Investments nicht nur als finanzielle Beteiligungen, sondern auch als aktive Beiträge zu einer nachhaltigen Zukunft zu verstehen", erklärt Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept Gruppe.
Eckdaten des reconcept EnergieDepot Deutschland I
