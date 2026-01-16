Wochenbericht Anleihemarkt
Das noch junge Kalenderjahr 2026 steht am Anleihemarkt vor allem im Zeichen erneuter Prognoseanpassungen im Erneuerbare-Energien-Sektor. Besonders im Fokus ist dabei die Wiesbadener ABO Energy, die ihre Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 erneut deutlich nach unten korrigiert hat. Nach vorläufigen Zahlen rechnet das Unternehmen nun mit einem Konzernverlust von rund 170 Mio. Euro bei einer Konzerngesamtleistung von etwa 230 Mio. Euro. Zuvor war die Prognose bereits auf einen Fehlbetrag von rund 95 Mio. Euro und eine Gesamtleistung von 250 Mio. Euro reduziert worden. Als Gründe nennt ABO Energy zeitliche Verschiebungen in Höhe von rund 40 Mio. Euro sowie Wertberichtigungen von etwa 35 Mio. Euro infolge veränderter Marktbedingungen in Deutschland und international. Betroffen sind insbesondere verzögerte Rechteverkäufe von Wind- und Batterieprojekten sowie Abrechnungen von Entwicklungs- und Bauleistungen. Vor dem Hintergrund der angespannten Situation hatte die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger Anlegern der laufenden ABO-Energy-Anleihen 2021/30 und ...Den vollständigen Artikel lesen ...