Eschborn (www.anleihencheck.de) - Noratis: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung - AnleihenewsDie Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4/ WKN A2E4MK) hat heute den Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Insolvenzgericht) erhalten, mit dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Noratis AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zum 1. März 2026, 23:10 Uhr, eröffnet und die Eigenverwaltung antragsgemäß angeordnet wurde. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt mit Sitz in Frankfurt am Main bestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. (Pressemitteilung vom 03.03.2026) (04.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de