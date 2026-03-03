EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Insolvenz
Noratis AG
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Noratis AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung
Eschborn, 3. März 2026 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) hat heute den Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Insolvenzgericht) erhalten, mit dem das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Noratis AG wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zum 1. März 2026, 23:10 Uhr, eröffnet und die Eigenverwaltung antragsgemäß angeordnet wurde. Zum Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt mit Sitz in Frankfurt am Main bestellt.
Ansprechpartner Investor & Public Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus
+49 (0)69 905 505 52
noratis@edicto.de
Eschersheimer Landstraße 42
60322 Frankfurt am Main
Ende der Insiderinformation
03.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Noratis AG
|Hauptstraße 129
|65760 Eschborn
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 69 / 170 77 68 20
|E-Mail:
|info@noratis.de
|Internet:
|www.noratis.de
|ISIN:
|DE000A2E4MK4
|WKN:
|A2E4MK
|Indizes:
|Scale 30
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2284990
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2284990 03.03.2026 CET/CEST