Investoren-Interesse an reconcept Bonds

Die reconcept GmbH hebt aufgrund hoher Nachfrage erneut das Emissionsvolumen ihrer 6,75 %-Anleihe "reconcept EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) an, dieses Mal von 10 Mio. Euro auf 10,75 Mio. Euro. Auch die zweite aktuell platzierte Anleihe, der 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6), stößt auf reges Interesse - rund 60 % des Volumens von bis zu 10 Mio. Euro sind nach Angaben von reconcept bereits gezeichnet.

Mittelverwendung

Der Nettoerlös der Energiespeicher-Anleihe fließt in die Entwicklung gewerblicher Batterieenergiespeichersysteme (BESS) in Deutschland. Batteriespeicher gelten als zentrale Technologie der Energiewende, da sie Netzstabilität sichern und die Integration von Solar- und Windstrom verbessern. Geplant sind Stand-alone- sowie Hybrid- und Co-Location-Projekte, zudem sind An- und Verkäufe von Projekten in frühen Entwicklungsphasen möglich. Die Mittel des reconcept ...

Den vollständigen Artikel lesen ...