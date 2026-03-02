EQS-News: reconcept GmbH
reconcept stockt Batteriespeicher-Anleihe auf 10,75 Mio. Euro auf
Hamburg, 2. März 2026 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter Grüner Geldanlagen, reagiert auf das anhaltend hohe Investoreninteresse an ihrer 6,75 % Unternehmensanleihe "reconcept EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55). Aufgrund der starken Nachfrage erhöht reconcept das Emissionsvolumen der Batteriespeicher-Anleihe von bislang bis zu 10 Mio. Euro auf nunmehr bis zu 10,75 Mio. Euro.
Investitionsfokus: Batteriespeicher als Schlüsseltechnologie der Energiewende
reconcept investiert den Nettoemissionserlös des reconcept EnergieDepot Deutschland I gezielt in die Finanzierung der Projektentwicklung von gewerblichen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland. Batteriespeicher gelten als Schlüsseltechnologie für die Integration erneuerbarer Energien, da sie Netzstabilität sichern, Lastspitzen ausgleichen und die schwankende Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie effizienter nutzbar machen. Das Investitionsspektrum umfasst sowohl Stand-alone-Projekte als auch Hybrid- sowie Co-Location-Projekte in Kombination vor allem mit Solarparks und ggf. auch Windparks. Ebenso möglich sind der An- und Verkauf von Energiespeicherprojekten in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium.
Starkes Investoreninteresse an reconcept-Anleihen und internationale Wachstumsfinanzierung
Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept GmbH, erklärt: "Unser Investmentangebot kam zur richtigen Zeit und mit dem passenden Fokus: Die Batteriespeicher-Technologien sind verfügbar, ausgereift und wirtschaftlich zunehmend attraktiv. Die Kosten für Batteriespeicher sind in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, während die Leistungsfähigkeit kontinuierlich steigt."
Das anhaltend starke Investoreninteresse an Green Bonds von reconcept spiegelt sich auch beim derzeit in der Platzierung befindlichen 7,75 % reconcept Green Global Energy Bond II (ISIN: DE000A460PE6) wider. Diese inzwischen elfte börsennotierte Anleihe der reconcept Gruppe wird über die Webseite www.reconcept.de/ir zur Zeichnung angeboten. Aktuell wurden bereits rund 60 % des Emissionsvolumens von bis zu 10 Mio. Euro erfolgreich platziert. Die zufließenden Mittel dienen vor allem dazu, zusätzliches Wachstum im internationalen Projektentwicklungsgeschäft der reconcept Gruppe zu finanzieren. Derzeit entwickelt reconcept in seinen Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada Erneuerbare-Energien-Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 10 Gigawatt (GW).
Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.
