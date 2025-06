Der geplante Wegfall des US-Investitionssteuerguthabens (Investment Tax Credit, ITC) für Solaranlagen bis 2028 schafft Unsicherheit bezüglich der langfristigen Nachfrage, könnte jedoch US-Solarunternehmen dazu veranlassen, Investitionsentscheidungen in den kommenden 12-18 Monaten vorzuziehen, um sich vorteilhafte wirtschaftliche Bedingungen zu sichern, was zu einer vorgezogenen Projektpipeline führen könnte. Mit lediglich 17,5 % Umsatzanteil aus Amerika und dem Großteil der Solareinnahmen aus Asien ist Singulus kurzfristig gut gegen direkte Risiken aus den USA abgesichert, wenngleich sich langfristig potenzielle Wachstumschancen im Solarsektor einschränken und die regionale Diversifizierung verlangsamen könnten. Die Analysten von mwb research gehen davon aus, dass die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 keine wesentlichen US-Solaraufträge berücksichtigt, was bei einem möglichen Vorzieheffekt ein zusätzliches Potenzial eröffnet. Während der Auftragseingang im Q1 schwach war, deuten neue Aufträge von ROLTEC und WIKA auf eine positive Trendwende hin. Gleichzeitig forciert das Unternehmen den strategischen Wandel hin zu margenstärkeren, innovationsgetriebenen Geschäftsmix, was die strukturelle Ergebnisqualität nachhaltig stärkt. Die Analysten bestätigen ihre Einstufung mit "Spekulatives Kaufen" und einem Kursziel von 4,00 EUR, vorbehaltlich weiterführender Impulse im Q2. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag





© 2025 AlsterResearch