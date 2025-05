Das deutsche Unternehmen wird dem polnischen Modulhersteller drei seiner PVD-Beschichtungsanlagen für Forschung, Entwicklung und Serienfertigung liefern. Roltec will in einer neuen Fabrik CIGS-Dünnschichtmodule herstellen. Singulus Technologies aus Kahl am Main wird dem polnischen Modulhersteller Roltec drei seiner Vakuum-Beschichtungssysteme für eine Dünnschicht-Produktionslinie liefern. Die neuen Anlagen werden nach Angaben der beiden Unternehmen für die Abscheidung von Solarzellen auf Basis von Kupfer-Indium-Gallium-Diselenid (CIGS) auf Glassubstraten eingesetzt. Die PVD- (Physical Vapour Deposition-) ...

