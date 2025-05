Singulus hat einen strategisch bedeutenden Auftrag mit dem polnischen Unternehmen ROLTEC zur Errichtung der ersten CIGS-Dünnschicht-Solarfabrik Europas gesichert. Damit positioniert sich das Unternehmen frühzeitig in der sich erholenden europäischen Solar-Wertschöpfungskette. In Kombination mit einem kürzlich gewonnenen Auftrag von WIKA im Bereich industrieller Sensorik signalisiert dies eine deutliche Belebung des Auftragseingangs nach einem schwachen Q1 und reduziert damit das Risiko für die Einhaltung der Jahresprognose signifikant. Beide Projekte besitzen Leuchtturmcharakter und bieten Potenzial für langfristige, margenstarke Folgeumsätze über Serviceverträge, Retrofit-Lösungen und ergänzende Toolbestellungen. Besonders hervorzuheben ist die strategische Relevanz der aufkommenden Tandem-PV-Initiative mit ROLTEC, die perspektivisch erheblichen Value-Add generieren und Singulus als Kerntechnologielieferanten der nächsten Generation der Solarfertigung etablieren könnte. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Einstufung mit Speculative BUY sowie ihr Kursziel von 4,00 EUR. Die jüngsten Entwicklungen untermauern ihre These eines strukturellen Übergangs hin zu resilienteren Umsatz- und Ertragsströmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag