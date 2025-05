The following instruments on XETRA do have their first trading 20.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.05.2025Aktien/ETF1 CH1431598916 Inficon Holding AG2 CNE100006WS8 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.3 US7329081084 Pony AI Inc.4 US04338X2018 Aryzta AG ADR5 NL0015002IE0 Avantium N.V.6 US20678X3044 Conduit Pharmaceuticals Inc.7 CA55973N6019 Magnum Goldcorp Inc.8 CA87877T6088 Tectonic Metals Inc.Anleihen/ETF1 USU46009AN34 Iron Mountain Inc.2 XS3050996605 Asian Development Bank (ADB)3 XS2580296403 Asian Development Bank (ADB)4 XS2432303571 Asian Development Bank (ADB)5 XS1961791867 Coöperatieve Rabobank U.A.6 XS3010676156 European Bank for Reconstruction and Development7 XS2944931406 International Bank for Reconstruction and Development8 XS2646677398 International Finance Corp.9 XS2211658880 International Finance Corp.10 XS3046403914 Kreditanstalt für Wiederaufbau11 US83368TCK25 Société Générale S.A.12 XS3078479576 Zurich Finance [Ireland]II DAC13 FR001400ZKL2 Air France-KLM S.A.14 CA135087T461 Canada, Government of...15 XS3075393499 Continental AG16 AT0000A3LMG3 Erste Group Bank AG17 XS3074499511 Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.18 XS3076315558 Koninklijke Philips N.V.19 XS3076318065 Koninklijke Philips N.V.20 US04686JAL52 Athene Holding Ltd.21 XS3071246378 Cencora Inc.22 XS3071246295 Cencora Inc.23 DE000A254R00 Domaines Kilger GmbH & Co. KGaA24 EU000A4EA8Y7 Europäische Union25 FR001400ZRC6 Icade S.A.26 US63938CAQ15 Navient Corp.27 US69371RT718 Paccar Financial Corp.28 XS3077376047 Quebec, Provinz29 BE0390218841 RESA S.A.30 US83368TCH95 Société Générale S.A.31 XS3067424856 Var Energi ASA32 XS3067425150 Var Energi ASA33 NO0013536169 Homann Holzwerkstoffe GmbH34 IE000ALI2E45 BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF USD Capitalisation35 IE0008D0AIU9 BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR Capitalisation36 LU2993390504 BNP PARIBAS EASY S&P 500 II UCITS ETF Capitalisation37 LU2993390686 BNP PARIBAS EASY S&P 500 II UCITS ETF Distribution38 LU2993390769 BNP PARIBAS EASY S&P 500 II UCITS ETF EUR Capitalisation39 LU2993390843 BNP PARIBAS EASY S&P 500 II UCITS ETF H EUR Capitalisation