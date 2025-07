Wien (ots) -David S. Christmann und der Vorstand der UBM Development AG haben sich im besten gegenseitigen Einvernehmen darauf verständigt, dass Herr Christmann seine Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung in Deutschland mit 31. Juli 2025 niederlegen wird.Vorübergehend werden Herrn Christmanns Agenden von den drei verbleibenden Deutschland-Geschäftsführern wahrgenommen. So übernimmt Daniel Pfister den Vertrieb, Bernhard Egert übernimmt Projektentwicklung und Marketing Nord sowie Kommunikation und Roman Ehrentraut Projektentwicklung und Marketing Süd.Der Vorstand dankt David S. Christmann ausdrücklich für sein großes Engagement und seine wertvollen Leistungen in einem sehr herausfordernden Marktumfeld.Pressekontakt:UBM DevelopmentJohannes StühlingerHead of Corporate Communications UBM Development AGMob.: + 43 664 80 1873 184Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.comOriginal-Content von: UBM Development AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154801/6077315