Die Ranft Gruppe ist seit vielen Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien aktiv. Um die weitere Projekt-Pipeline voranzutreiben hat die Gruppe nun über die Tochtergesellschaft Ranft Green Energy VI GmbH eine neue Unternehmensanleihe aufgelegt - die "Ranft Energie Anleihe 2025" (ISIN: DE000A4DFET5) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Im Anleihen Finder-Interview spricht Rainer Zepke, Geschäftsführer der Ranft Gruppe, über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die Hintergründe zur neuen Anleihe und die konkreten Projekte, in die die Mittel fließen sollen.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Zepke, wie zufrieden sind Sie mit dem Geschäftsverlauf der Ranft Gruppe im laufenden Geschäftsjahr? Wie sieht die Auftragslage derzeit aus?

Rainer Zepke: Wir sind gut in das Jahr 2025 gestartet, trotz der sich verändernden Rahmenbedingungen. Folglich sind wir mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden. Neben der am 1.5.2025 in Betrieb genommenen PV-Anlage in Pirna (16,25 MWp) und der anstehenden Inbetriebnahme in Riedenheim (10 MWP) sowie der momentan laufenden Errichtung einer weiteren PV-Anlage mit 5,6 MWP in Westeregeln, sind wir in der Projektentwicklung einer Vielzahl von Projekten im Bereich der Photovoltaik aktiv. Ein besonderer Fokus bildet, aufgrund unserer langjährigen und erfolgreichen Historie, das Repowering von Bestandsprojekten. Dies eröffnet uns insbesondere große Chancen auch im Sektor der Großspeicher zur Verstetigung und Veredelung von Grünstrom. Hier entsteht für uns ein erheblicher Marktvorteil. Die Entwicklungszeiten von Projekten im Bestand sind deutlich kürzer gegenüber den Durchlaufzeiten von Neubauprojekten. Diese erfahren regelmäßig Verzögerungen, bedingt durch die Ressourcenknappheit bei den zuständigen Administrationen wie Gemeinden, Landratsämter und Netzbetreiber. Selbstverständlich stellen wir uns auch diesen Herausforderungen in bekannt lösungsorientierter Manier.

Anleihen Finder: Sie haben nun über eine Tochtergesellschaft eine neue Anleihe aufgelegt - die "Ranft Energie Anleihe 2025" mit einem Volumen von bis zu 10?Mio.?Euro. Warum haben Sie sich dafür entschieden und für welche konkreten "Energie"-Projekte sollen die Mittel verwendet werden?

Rainer Zepke: Die Anleihe als Anlageform hat für uns aufgrund der hohen Akzeptanz bei unseren Investoren enorm an Bedeutung gewonnen. Insbesondere unsere letzte Emission "Ranft Solar 2024" wurde sehr gut angenommen und konnte auch viele neue Partner aus dem Bereich der Finanzberater überzeugen und für uns gewinnen. Das Emissionsvolumen orientiert sich an unserer Finanzplanung der nächsten 12 Monate. Wir fühlen uns also sowohl mit der Anlageform als auch mit dem Platzierungsziel sehr wohl.

Konkrete Projekte, welche wir mit den eingeworbenen Mitteln in die Umsetzung bringen wollen, sind u.a. die Entwicklung von Repowering- und Neubaumaßnahmen von Photovoltaikanlagen an bereits bestehenden Standorten der Ranft Gruppe (wie z.B. bei den Photovoltaik-Projekten Gerwisch, Walbeck, Türkheim-Irsingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...