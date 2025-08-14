Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA (DE0005760029) feiert einen wichtigen Meilenstein in Polen. Der erste Solarpark des Wiesbadener Projektentwicklers erhält Tarifzuschlag und Netzzusage - ein Durchbruch auf dem wichtigen polnischen Markt. Gubin wird zum Erfolgsmodell: Der 17-Megawatt-Solarpark Gubin auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz zeigt ABO Energys Kompetenz. Nach der erfolgreichen Netzzusage folgte nun der ersehnte Tarifzuschlag der URE-Behörde. Über 6.000 Haushalte werden künftig mit sauberem Strom versorgt. Der Bau hat bereits begonnen. Die Lage in der Provinz Lubuskie bietet ideale Bedingungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
