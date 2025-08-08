Spannende Woche am KMU-Anleihemarkt

Die Bremer Energiekontor AG setzt ihren Wachstumskurs im Bereich Erneuerbare Energien in der ersten Augustwoche 2025 fort und legt dazu eine neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A4DFTT3) auf. Die Energiekontor-Anleihe 2025 läuft über acht Jahre bis zum 1. Dezember 2033, bietet eine feste jährliche Verzinsung von 5,50 % und hat ein Zielvolumen von 15 Mio. Euro. Anleger können ab 3.000 Euro direkt über die Emittentin zeichnen. Die Mittel sollen gezielt in Wind- und Solarprojekte im In- und Ausland fließen, vor allem über Darlehen an Tochtergesellschaften zur Vor-, Zwischen- und Refinanzierung sowie zum Erwerb bestehender Anlagen. Die reconcept Gruppe hat ihrerseits das Volumen ihrer ersten Energiespeicher-Anleihe "EnergieDepot Deutschland I" (ISIN: DE000A4DFM55) von 5 Mio. Euro auf bis zu 6 Mio. Euro erhöht. Grund ist die hohe Nachfrage nach der mit 6,75 % p.a. verzinsten Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit. Die Erlöse werden in Entwicklung, Bau, Betrieb ...

