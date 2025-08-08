Anzeige
Mehr »
Freitag, 08.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Kupferangebot bricht ein - und dieser neue Fund kommt genau zur richtigen Zeit
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
08.08.25 | 15:03
27,600 Euro
+1,10 % +0,300
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,60027,75015:32
27,50027,70015:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BENO
BENO HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BENO HOLDING AG7,2000,00 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG41,200+0,37 %
ENERGIEKONTOR AG49,000+1,14 %
HPI AG0,0090,00 %
JDC GROUP AG29,9000,00 %
KATJES INTERNATIONAL GMBH & CO KG106,74+0,11 %
KOLIBRI BETEILIGUNG GMBH102,250,00 %
MUTARES SE & CO KGAA27,600+1,10 %
NETFONDS AG43,400-0,46 %
PHOTON ENERGY NV0,7200,00 %
PHOTON ENERGY NV SCHULDV53,95+2,91 %
PNE AG15,0600,00 %
RECONCEPT GMBH100,000,00 %
VEGANZ GROUP AG16,700+1,52 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.