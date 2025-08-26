DJ PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH: Erhöhung der Zustimmungsgebühr für das schriftliche Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kolibri Beteiligung GmbH: Erhöhung der Zustimmungsgebühr für das schriftliche Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029

Köln (pta000/26.08.2025/17:18 UTC+2)

Köln, 26. August 2025 - Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, " Gruppe") hat am 8. August bekannt gegeben, ein schriftliches Verfahren gemäß der Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") einzuleiten (" Schriftliches Verfahren"). Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren ("Einladung") wurde durch Nordic Trustee AS (" Nordic Trustee") veröffentlicht und ist - zusammen mit dem Abstimmungsformular - auch auf der Internetseite der Gesellschaft (https://anleihe.kolibrigruppe.de/) abrufbar.

Nach Rücksprache mit Investoren, welche der Emittentin ihre Zustimmung zu den in der Einladung vorgeschlagenen Änderungen signalisiert haben, hat sich die Emittentin dazu entschlossen, die einmalige Zustimmungsgebühr für die Teilnahme am Schriftlichen Verfahren unter den in der Einladung genannten Teilnahmevoraussetzungen auf insgesamt 0,25% des Nennbetrags der stimmberechtigten Schuldverschreibungen zu erhöhen.

Das Schriftliche Verfahren endet am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit). Das Ergebnis des Schriftlichen Verfahrens wird voraussichtlich am oder um den 1. September 2025 veröffentlicht werden.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft https:// anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Emittentin (Matthias Burkard) unter +49 160 63 200 53 oder matthias.burkard@kolibri360.de).

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

