Anzeige
Mehr »
Dienstag, 26.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A4DE9U | ISIN: NO0013461384 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
26.08.25 | 15:00
102,25 
+0,49 % +0,50
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Anleihen
1-Jahres-Chart
KOLIBRI BETEILIGUNG GMBH Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOLIBRI BETEILIGUNG GMBH 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
101,60104,0018:16
102,75103,9517:30
Dow Jones News
26.08.2025 17:51 Uhr
196 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH: Erhöhung der Zustimmungsgebühr für das schriftliche Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029

DJ PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH: Erhöhung der Zustimmungsgebühr für das schriftliche Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kolibri Beteiligung GmbH: Erhöhung der Zustimmungsgebühr für das schriftliche Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029

Köln (pta000/26.08.2025/17:18 UTC+2)

Köln, 26. August 2025 - Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, " Gruppe") hat am 8. August bekannt gegeben, ein schriftliches Verfahren gemäß der Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") einzuleiten (" Schriftliches Verfahren"). Die Einladung zum Schriftlichen Verfahren ("Einladung") wurde durch Nordic Trustee AS (" Nordic Trustee") veröffentlicht und ist - zusammen mit dem Abstimmungsformular - auch auf der Internetseite der Gesellschaft (https://anleihe.kolibrigruppe.de/) abrufbar.

Nach Rücksprache mit Investoren, welche der Emittentin ihre Zustimmung zu den in der Einladung vorgeschlagenen Änderungen signalisiert haben, hat sich die Emittentin dazu entschlossen, die einmalige Zustimmungsgebühr für die Teilnahme am Schriftlichen Verfahren unter den in der Einladung genannten Teilnahmevoraussetzungen auf insgesamt 0,25% des Nennbetrags der stimmberechtigten Schuldverschreibungen zu erhöhen.

Das Schriftliche Verfahren endet am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit). Das Ergebnis des Schriftlichen Verfahrens wird voraussichtlich am oder um den 1. September 2025 veröffentlicht werden.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft https:// anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Emittentin (Matthias Burkard) unter +49 160 63 200 53 oder matthias.burkard@kolibri360.de).

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Kolibri Beteiligung GmbH 
           Ettore-Bugatti-Straße 6-14 
           51149 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Kolibri Beteiligung GmbH 
Tel.:         +49 30 403 691 725 
E-Mail:        investor-relations@zeitfracht.de 
Website:       anleihe.kolibrigruppe.de 
ISIN(s):       NO0013461384 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756221480334 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 26, 2025 11:18 ET (15:18 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.