PTA-News: Kolibri Beteiligung GmbH: Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 im schriftlichen Verfahren zu

Dow Jones News
29.08.2025 14:27 Uhr
202 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Kolibri Beteiligung GmbH: Anleihegläubiger stimmen Änderung der Anleihebedingungen der Anleihe 2025/2029 im schriftlichen Verfahren zu

Köln (pta000/29.08.2025/13:52 UTC+2)

Köln, 29. August 2025 - Die Kolibri Beteiligung GmbH ("Emittentin") gibt bekannt, dass die Gläubiger ihrer am 13. Februar 2025 begebenen Unternehmensanleihe (ISIN NO0013461384) ("Anleihe 2025/2029") den von der Emittentin mit Mitteilung vom 8. August 2025 vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen im Wege eines schriftliches Verfahren gemäß der Ziffer 15.5 der Anleihebedingungen ("Schriftliches Verfahren") mit der dafür erforderlichen Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (66 2/3) zugestimmt haben. Das Schriftliche Verfahren endete am 29. August 2025 um 13:00 Uhr (Oslo Zeit).

Die Änderungen werden durch den Abschluss einer Änderungs- und Anpassungsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und dem Nordic Trustee in Kraft treten.

Für weitere Fragen an die Emittentin, besuchen Sie entweder die Internetseite der Gesellschaft https:// anleihe.kolibrigruppe.de/ oder wenden Sie sich bitte an den Bereich Öffentlichkeitsarbeit der Emittentin (Matthias Burkard) unter +49 160 63 200 53 oder matthias.burkard@kolibri360.de).

Für weitere Fragen an den Nordic Trustee wenden Sie sich bitte an Lars Erik Lærum, +47 22 87 94 06 oder laerum@nordictrustee.com.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Kolibri Beteiligung GmbH 
           Ettore-Bugatti-Str. 6 -14 
           51149 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Kolibri Beteiligung GmbH 
Tel.:         +49 30 403 691 725 
E-Mail:        investor-relations@zeitfracht.de 
Website:       anleihe.kolibrigruppe.de 
ISIN(s):       NO0013461384 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756468320413 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 07:52 ET (11:52 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.