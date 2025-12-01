Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der BENO Holding AG vom 01.12.2025:Die BENO Holding AG (ISIN DE000A11QLP3/ WKN A11QLP), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf transformierbare betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien, hat vertragsgemäß Ende November 2025 die teilweise gekündigten Inhaberschuldverschreibungen 20/27 (ISIN DE000A3H2XT2/ WKN A3H2XT) in Höhe von nominal EUR 322.000,00 zurückgeführt. Die Anleihe valutiert somit noch in Höhe von 12.023.000,00. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de