Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der BENO Holding AG vom 01.12.2025:Die BENO Holding AG (ISIN DE000A11QLP3/ WKN A11QLP), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf transformierbare betriebsnotwendige Light-Industrial-Immobilien, hat vertragsgemäß Ende November 2025 die teilweise gekündigten Inhaberschuldverschreibungen 20/27 (ISIN DE000A3H2XT2/ WKN A3H2XT) in Höhe von nominal EUR 322.000,00 zurückgeführt. Die Anleihe valutiert somit noch in Höhe von 12.023.000,00. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.