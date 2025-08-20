Nach dem Treffen der beiden Präsidenten von Russland und den USA zur Entspannung des Ukraine-Krieges am vergangenen Freitag trafen sich am Montag der US-Präsident nun auch mit seinem Amtskollegen aus der Ukraine. Das wichtigste Ergebnis der beidseitigen Vermittlungsgespräche ist laut Donald Trump ein mögliches Treffen der beiden Kriegsparteien in den nächsten zwei Wochen. Das wird gewiss noch nicht das Ende des Krieges, aber zumindest ein erster nennenswerter Versuch nach Minsk und Istanbul sein, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
