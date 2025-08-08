Als strategischer Investor wartet man immer wieder auf Kursrücksetzer, um seltene Einstiegsfenster in gute Aktien zu finden. Die Gründe für den Rücksetzer können kurzfristige Konjunktursorgen, saisonale Schwäche oder im besten Fall Gewinnmitnahmen sein. Solange fundamentale Indikatoren lediglich auf robuste Zwischenkorrekturen hindeuten, sind solche Ereignisse historisch oft Vorläufer von überdurchschnittlichen Renditen. Der Fokus liegt nun auf widerstandsfähigen Unternehmen mit intakten Wachstumspfaden, deren Bewertungen attraktiv korrigiert wurden. Drei vielversprechende Kandidaten, die diese Dip-Chancen in unterschiedlichen Märkten verkörpern, stehen besonders im Rampenlicht: TUI, Veganz und Super Micro Computer.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de