Getrunken und gegessen wird immer? Dieser alte Leitsatz ist nur noch in Teilen richtig. Immer mehr Menschen achten darauf, was sie essen. Statt sich beim Einkauf von beliebigen Marken und dem Preis leiten zu lassen, gibt es seit Jahren den Trend des bewussten Essens. Konsumenten achten auf gesunde Ernährung und ihr eigenes Wohlbefinden. Hinzu kommt, dass Ernährung heute auch ein Instrument ist, sich von anderen abzuheben. Letztlich entsteht bei Lebensmitteln ein fragmentierter Markt für vielfältige Interessen, der auch Investoren große Chancen bietet.

Den vollständigen Artikel lesen ...