Wenn die Kurse fallen, wittern strategische Investoren ihre größte Chance. In der Ruhe vor dem nächsten Aufschwung liegen unterbewertete Perlen, die bereit für ihre Wende sind. Es sind etablierte Player, die nicht nur ihre Kerngeschäfte konsolidieren, sondern bereits die Wachstumshebel für morgen umlegen. Sie transformieren ihre Geschäftsmodelle, erschließen neue Märkte und setzen auf zukunftsweisende Technologien, manchmal unbemerkt vom breiten Markt. Dieser Wandel macht Unternehmen wie den Pharmariesen Novo Nordisk, den Nachhaltigkeitspionier Planethic und den Sportartikelhersteller Puma jetzt so interessant.

