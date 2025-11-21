Anzeige
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: A3E5ED | ISIN: DE000A3E5ED2 | Ticker-Symbol: VEZ
Tradegate
21.11.25 | 18:39
5,600 Euro
-7,28 % -0,440
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Scale
Dow Jones News
21.11.2025 17:27 Uhr
451 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Veränderung im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planethic Group AG: Planethic Group AG: Veränderung im Vorstand

Ludwigsfelde (pta000/21.11.2025/16:55 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 21. November 2025 - Der Aufsichtsrat der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Vorstandsvorsitzenden Rayan Tegtmeier mit sofortiger Wirkung abberufen. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

Der Beschluss reflektiert die besonderen Anforderungen und die operative Komplexität des laufenden Transformations- und Skalierungsprozesses der Gesellschaft. Für die bevorstehende Wachstumsphase sieht der Aufsichtsrat die Notwendigkeit, die Leitung der Gesellschaft einem erfahrenen Unternehmer mit starkem technischen Sachverstand und nachweislicher operativer Führungserfahrung zu übertragen.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Sascha Voigt, übernimmt als CEO die Geschäftsführung. Sein Aufsichtsratsmandat wird gemäß --105 Abs. 2 Aktiengesetz ausgesetzt.

Die finanzielle und operative Stabilität der Gesellschaft ist nach aktueller Informationslage weiterhin vollständig sichergestellt.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Karsten Busche (IR-Berater)

Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

E-Mail: IR@planethic.de

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.