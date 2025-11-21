DJ PTA-Adhoc: Planethic Group AG: Veränderung im Vorstand

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Planethic Group AG: Planethic Group AG: Veränderung im Vorstand

Ludwigsfelde (pta000/21.11.2025/16:55 UTC+1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Ludwigsfelde, den 21. November 2025 - Der Aufsichtsrat der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat den Vorstandsvorsitzenden Rayan Tegtmeier mit sofortiger Wirkung abberufen. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

Der Beschluss reflektiert die besonderen Anforderungen und die operative Komplexität des laufenden Transformations- und Skalierungsprozesses der Gesellschaft. Für die bevorstehende Wachstumsphase sieht der Aufsichtsrat die Notwendigkeit, die Leitung der Gesellschaft einem erfahrenen Unternehmer mit starkem technischen Sachverstand und nachweislicher operativer Führungserfahrung zu übertragen.

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Sascha Voigt, übernimmt als CEO die Geschäftsführung. Sein Aufsichtsratsmandat wird gemäß --105 Abs. 2 Aktiengesetz ausgesetzt.

Die finanzielle und operative Stabilität der Gesellschaft ist nach aktueller Informationslage weiterhin vollständig sichergestellt.

Kontakt Unternehmen:

Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) An den Kiefern 7 14974 Ludwigsfelde Telefon: +49 (0)30 2936378 0 E-Mail: IR@planethic.de

Kontakt Investor Relations: Karsten Busche (IR-Berater)

Telefon: +49 (0) 30 2936378 0

E-Mail: IR@planethic.de

