Mitteilung der MS Industrie AG:
Verkauf der ehemaligen Betriebsimmobilie in Zittau / Sachsen
Wie schon im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der MS Industrie AG (auch kurz "MS") am 01. Juli 2025 avisiert, wurde nun die ehemalige Betriebsimmobilie der Tochtergesellschaft MS PowerTec GmbH in Zittau mit insgesamt rund 5.300 qm Nutzfläche an die ortsansässige Glaubitz GmbH & Co. KG bzw. deren Gesellschafter, Herrn Andreas Ullmann, verkauft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Anleihen Finder GmbH