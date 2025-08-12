© Foto: Michael Hanschke - dpaMutares hat im ersten Halbjahr 2025 ein kräftiges Gewinnplus erzielt, das vor allem durch den Verkauf weiterer Anteile am Rüstungszulieferer Steyr Motors und an dem Straßendienstleister Terranor angetrieben wurde.Die Beteiligungsgesellschaft Mutares bleibt auf Kurs, um die Ziele für 2025 zu erreichen. Im ersten Halbjahr verbuchten die Münchener ein Nettoergebnis von 70 Millionen Euro und konnten damit das Vorjahresergebnis von 53 Millionen Euro übertreffen. Für die zweite Jahreshälfte zeigt sich das Management zuversichtlich. Ein Großteil der erwarteten Erträge soll aus den Dividenden von Portfoliounternehmen und besonders aus geplanten Exits stammen. Operativ schrieben die Beteiligungen …Den vollständigen Artikel lesen ...
