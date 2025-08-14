Original-Research: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Company Name: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG ISIN: DE0008041005 Reason for the research: Update Recommendation: BUY from: 14.08.2025 Target price: €1.50 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

irst Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG (ISIN: DE0008041005). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his EUR 1.50 price target.



Abstract:

DEWB has reported its FY/24 results, which were close to our estimates. Other operating income amounted to €0.8m (FB: €0.9m; 2023: €0.3m). The company was unable to complete a major exit transaction at an appropriate valuation due to the current difficult capital market conditions. DEWB recorded a significant improvement in its operational result. The EBIT loss narrowed to €-0.1m vs €-0.7m in 2023. According to management, most companies from DEWB's investment portfolio are operationally healthy and performed well in 2024. LAIQON particularly stood out having: (1) entered into a strategic partnership with Union Investment, Germany's second largest asset manager; and (2) expanded its asset management business through the non-dilutive acquisition of Main First's operations. Also worthy of note, Stableton, benefited from renewed investor interest in pre-IPO tech and saw growth in both assets under management and transaction volumes. For 2025, DEWB plans to focus on exits (in particular the LAIQON investment) and further expansion of its portfolio. Management remains optimistic about the long-term potential of its portfolio, especially following the recent successful issuance of its €4m 2025/2030 convertible bond (4.5% coupon), which was oversubscribed and provides additional financial leeway to invest in promising new fintechs. Following 2024 reporting, we have updated our financial model. Our recommendation remains Buy with an unchanged price target of €1.50. (upside: 183%)



Zusammenfassung:

Die DEWB hat ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die nahe an unseren Schätzungen lagen. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf €0,8 Mio. (FB: €0,9 Mio.; 2023: €0,3 Mio.). Eine größere Exit-Transaktion konnte aufgrund der aktuell schwierigen Kapitalmarktbedingungen nicht zu einer angemessenen Bewertung abgeschlossen werden. Die DEWB verzeichnete eine deutliche Verbesserung des operativen Ergebnisses. Der EBIT-Verlust verringerte sich auf €-0,1 Mio. gegenüber €-0,7 Mio. im Jahr 2023. Nach Einschätzung des Managements sind die meisten Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio der DEWB operativ gesund und haben sich 2024 gut entwickelt. LAIQON hat sich besonders hervorgetan, da sie (1) eine strategische Partnerschaft mit Union Investment, dem zweitgrößten Vermögensverwalter Deutschlands, eingegangen ist und (2) ihr Vermögensverwaltungsgeschäft durch die nicht verwässernde Übernahme des Geschäfts von Main First ausgebaut hat. Bemerkenswert ist auch, dass Stableton von dem erneuten Investoreninteresse an Pre-IPO-Technologien profitierte und sowohl das verwaltete Vermögen als auch das Transaktionsvolumen steigern konnte. Für 2025 plant die DEWB, sich auf Exits (insbesondere die Investition in LAIQON) und den weiteren Ausbau ihres Portfolios zu konzentrieren. Das Management ist nach wie vor optimistisch, was das langfristige Potenzial des Portfolios angeht, insbesondere nach der jüngsten erfolgreichen Emission der Wandelanleihe 2025/2030 in Höhe von €4 Mio. (Kupon 4,5%), die überzeichnet war und zusätzlichen finanziellen Spielraum für Investitionen in vielversprechende neue Fintechs bietet. Nach der Berichterstattung für 2024 haben wir unser Finanzmodell aktualisiert. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von €1,50. (Aufwärtspotenzial: 183%)



