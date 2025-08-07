Die Mutares-Aktie durchlebt eine schwierige Phase. Grund hierfür ist, dass die BaFin eine Sonderprüfung für den Jahresabschluss 2023 vornimmt. Solche Mitteilungen kommen an der Börse nicht gut an, die Folge war ein heftiger Kurssturz. Am Donnerstag gewinnt sie leicht und steht aktuell bei 27,80 €. Was bedeutet das für die Aktie? BaFin prüft Jahresabschluss 2023 Am 1. August teilte das Unternehmen mit, dass die BaFin eine Sonderprüfung vornimmt. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de