Mitteilung der PNE AG:
PNE verkauft Windpark "Sundern-Allendorf" an Encavis- Schlüsselfertige Errichtung des Windparks mit einer Gesamtleistung von 34 MW - Sauberer Strom für rund 22.800 Haushalte
Die PNE AG hat das Windpark-Projekt im sauerländischen Sundern-Allendorf an die Encavis AG aus Hamburg verkauft. Der Windpark befindet sich derzeit noch im Bau. Er besteht aus fünf Windenergieanlagen und hat eine Gesamtleistung von 34 MW. Mit dem erzeugten Strom können rund 22.800 Haushalte mit sauberer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
