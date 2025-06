Update - GBC Mittelstandsanleihen Index im Mai 2025

Der Anleihen-Index GBC MAX notiert auch Ende Mai / Anfang Juni 2025 knapp über 150 Punkten und zeigt sich somit weiter konstant auf hohem Niveau. Die größten Positionen des GBC MAX stellen im Mai 2025 die Anleihen der Verve Group SE, der Lottomatica S.p.A., der Wienerberger AG, der Mutares SE & Co. KGaA und der Hornbach Baumarkt AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 25,3% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 74,3% verteilen sich demnach auf die weiteren 38 Wertpapiere. Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,95%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,86 Jahre.

Emittentin im Fokus:

Vossloh AG im GBC-Analysten-Fokus: "Nachhaltiger Bahninfrastruktur-Spezialist"

Die Vossloh AG ist ein global führender Anbieter von Bahninfrastruktur-Lösungen mit Sitz in Werdohl (NRW). Das Unternehmen gliedert sich in die Bereiche Core Components (z.?B. Schienenbefestigungen), Customized Modules (Weichensysteme) und Lifecycle Solutions (Wartung, Digitalisierung). Vossloh ist in über 30 Ländern aktiv und trägt zur nachhaltigen Mobilität im Schienenverkehr bei.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 blieb der Umsatz mit 1.209,60 Mio. Euro der Vossloh auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...