Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die HMS Bergbau AG (ISIN DE0006061104/ WKN 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland, hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) mit einem Volumen von 50,0 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 02.06.2030 platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...