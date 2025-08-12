EQS-News: MS Industrie AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

Wie schon im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der MS Industrie AG (auch kurz "MS") am 01. Juli 2025 avisiert, wurde nun die ehemalige Betriebsimmobilie der Tochtergesellschaft MS PowerTec GmbH in Zittau mit insgesamt rund 5.300 qm Nutzfläche an die ortsansässige Glaubitz GmbH & Co. KG bzw. deren Gesellschafter, Herrn Andreas Ullmann, verkauft und übertragen. Der Kaufpreis entspricht in etwa dem Buchwert der Liegenschaft samt Betriebsvorrichtungen und PV-Anlage. Die MS Gruppe wird die zugeflossene Liquidität zur weiteren Reduktion der Finanzverbindlichkeiten im Ausmaß eines niedrigen einstelligen Millionenbetrags einsetzen.



Die inhabergeführte Glaubitz GmbH & Co. KG tritt vor allem unter dem Markennamen "ecu.de" in Erscheinung und betreibt im Kerngeschäft die Prüfung und Reparatur von KFZ-Elektronik. Inzwischen betreut das Unternehmen über 30.000 Werkstätten der Automobilbranche in ganz Deutschland. Die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens basiert insbesondere auf der Spezialisierung auf dieses Segment, das sich durch den enorm angestiegenen Einsatz von elektronischen Komponenten in Fahrzeugen rasant entwickelt hat. Herr Ullmann plant die verkehrsgünstig im Dreiländereck Deutschland / Polen / Tschechien gelegenen Flächen für das weitere Wachstum des eigenen Unternehmens zu nutzen.



"Mit diesem Schritt verwirklichen wir plangemäß unsere Strategie, die nicht (mehr) betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände bestmöglich zu veräußern, um uns auf das Kernsegment MS XTEC mit dem Hauptstandort in Trossingen-Schura sowie dem neuen amerikanischen Werk in Charlotte / North Carolina zu konzentrieren", so der Vorstand der MS Industrie AG.



Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) mit Sitz in München ist die gelistete Muttergesellschaft einer fokussierten Technologiegruppe mit Kernkompetenz in der hochautomatisierten Metallbearbeitung und Montage ("MS XTEC": Systeme und Komponenten für schwere Verbrennungsmotoren sowie hybride und elektrische Antriebsformen) und einer - seit Anfang Juli 2024 minderheitlichen - Kapitalbeteiligung in der Ultraschalltechnik ("MS Ultrasonic": Sondermaschinen, Serienmaschinen sowie Ultraschallsysteme und -komponenten). Zu den wesentlichen Kundenbranchen der MS XTEC zählen die weltweite Nutzfahrzeug-Industrie gefolgt von der Baumaschinenindustrie und anderen Heavy-Duty-Anwendungen bis hin zur stationären Energieerzeugung. Die Gruppe erwirtschaftete im Übergangsjahr 2024 ein Umsatzvolumen von rund 170 Mio. Euro und erwartet ab 2025 ein Umsatzvolumen von über 150 Mio. Euro mit rund 400 Beschäftigten und zwei Produktionsstandorten in Trossingen / Baden-Württemberg sowie Charlotte / North Carolina (USA).



Pressekontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



Der Herausgeber dieses Dokumentes ist die MS Industrie AG mit Sitz in München. Obwohl die Informationen in diesem Dokument aus Quellen stammen, die die MS Industrie AG für zuverlässig erachtet, kann für die Richtigkeit der Informationen in diesem Dokument keine Gewähr übernommen werden. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar und ist ebenfalls nicht geeignet, als Grundlage zur Beurteilung der in dem Dokument vorgestellten Wertpapiere herangezogen zu werden. In diesem Dokument enthaltene Schätzungen und Meinungen stellen die Beurteilung der MS Industrie AG zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokumentes dar und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die MS Industrie AG und / oder die mit ihr in Verbindung stehenden Unternehmen können von Zeit zu Zeit Positionen an den in diesem Dokument genannten Wertpapieren oder an darauf basierenden Optionen, Futures und anderen Derivaten halten, können andere Dienstleistungen (einschließlich solcher als Berater) für jedes in diesem Dokument genannte Unternehmen erbringen oder erbracht haben, und können (soweit gesetzlich zulässig) die hierin enthaltenen Informationen oder die Recherchen, auf denen sie beruhen, vor ihrer Veröffentlichung verwendet haben. Ein wie auch immer geartetes Beratungsverhältnis zwischen der MS Industrie AG und dem Empfänger dieses Dokumentes wird durch die Zurverfügungstellung dieses Dokuments nicht begründet. Jeder Empfänger hat seine eigenen Recherchen zu unternehmen und Vorkehrungen zu treffen, um die Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit einer Anlageentscheidung unter Berücksichtigung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Belange zu prüfen. Die MS Industrie AG haftet weder für Konsequenzen aus dem Vertrauen auf Meinungen oder Aussagen dieses Dokuments noch für die Unvollständigkeit desselben. Jeder Bürger / jede Bürgerin der Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Dokument erhält und Transaktionen mit hierin genannten Wertpapieren tätigen möchte, ist verpflichtet, dies durch einen in den USA zugelassenen Broker zu tun.





