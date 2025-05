Mitteilung der PCC SE:

PCC steigert im ersten Quartal 2025 Umsatz trotz herausforderndem Geschäftsumfeld

PCC-Konzern aufgrund höherer Fixkosten, Zinsaufwendungen und Währungseffekten mit Ergebnisrückgängen

Die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE hat im ersten Quartal zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von 3,9 % auf 251,2 Millionen € erreicht. Gestiegene Fixkosten, Zinsaufwendungen sowie Wechselkursverluste führten zu Ergebnisrückgängen, wobei sich einige Konzernsegmente durchaus positiv entwickelten.

Der höhere Konzernumsatz resultierte im Wesentlichen aus dem Mengenwachstum in Tenside-, Chlor-, Polyole- und Logistiksegment. In den übrigen Segmenten waren aufgrund von Preissenkungen durch hohen Wettbewerbsdruck jeweils Umsatzrückgänge zu verzeichnen, am stärksten im Segment Silizium & Derivate, da wir die Silizium-Produktion nur mit einem von zwei Öfen betrieben.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging im Jahresvergleich um 12,5 % auf 13,4 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...