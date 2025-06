EQS-Media / 18.06.2025 / 16:30 CET/CEST

Jens Hausmann hat die Gesellschaft informiert, dass er nach einer Übergangsphase auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ausscheiden wird, um sich neuen Aufgaben im Immobilienmarkt zu widmen.

Seit 2008 war Jens Hausmann in leitenden Funktionen bei Groß & Partner und verschiedenen verbundenen Unternehmen tätig, ab 2018 als Geschäftsführer mit Verantwortung für die kaufmännische Leitung der Projektentwicklung. In den insgesamt 17 Jahren seiner Unternehmenszugehörigkeit hat er das Wachstum der Gruppe durch die Realisierung zahlreicher Projekte in den Bereichen Verkauf, Finanzierung und Projektentwicklung erfolgreich begleitet. Seine Aufgaben werden in den kommenden Monaten schrittweise an das bestehende Führungsteam übergeben.

Jens Hausmann betont: "Ich blicke dankbar auf eine erfolgreiche und intensive Zeit zurück. Gemeinsam werden wir nun in den nächsten Monaten sämtliche Aufgaben geordnet in unserem Führungsteam verteilen. Mein besonderer Dank gilt unserem großartigen Team. Ich freue mich auf neue Perspektiven und bleibe Groß & Partner auch künftig freundschaftlich verbunden." Über Groß & Partner Die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH zählt zu den führenden unabhängigen und inhabergeführten Immobilienunternehmen in Deutschland. Seit der Gründung im Jahr 1992 liegt der Fokus auf der Entwicklung hochwertiger Büro-, Wohn- und Hotelimmobilien sowie komplexer Stadtquartiere. Mit über 2 Millionen Quadratmetern realisierter Fläche, mehr als 100 abgeschlossenen Projekten und einem aktuellen Projektvolumen von über 4,2 Milliarden Euro prägt Groß & Partner die Immobilienlandschaft in Frankfurt und darüber hinaus.

