ESPG AG: Anpassungen im Mietermix führen zu temporärem Anstieg des Leerstandes - neue Mietverträge stärken strategische Ausrichtung
Köln, 14. August 2025 - Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, blickt auf ein herausforderndes Marktumfeld im ersten Halbjahr 2025. Anpassungen im Mietermix - unter anderem durch das Auslaufen bestehender Mietverträge - führen zu einem temporären Anstieg des Leerstands. Gleichzeitig gelingen mehrere Vermietungserfolge mit zukunftsgerichteten Unternehmen, die das Portfolio inhaltlich und strukturell stärken und die Transformation der Standorte aktiv vorantreiben.
Die Vertragsabschlüsse mit Unternehmen aus den Bereichen Lichttechnologie, Pflegebildung und Elektrotechnik stärken das Profil der ESPG als Standortanbieter für praxisorientierte Innovation.
