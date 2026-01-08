Mitteilung der PNE AG:
PNE verkauft Windpark-Paket mit einer Gesamtleistung von 91 MW an Qualitas Energy- Verkauf Ende 2025 abgeschlossen - Sechs Projekte in unterschiedlichen Entwicklungsphasen
Kurz vor Jahresende haben die PNE AG und die Qualitas Energy Deutschland GmbH erneut einen Verkauf abgeschlossen. Das Paket umfasst sechs Windparks in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Sie verfügen über eine Gesamtleistung von rund 91 Megawatt (MW).
