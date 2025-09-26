EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die DF Deutsche Forfait AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2025
Ort: https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.dfag.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2204450 26.09.2025 CET/CEST
