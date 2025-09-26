EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: DF Deutsche Forfait AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

DF Deutsche Forfait AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.09.2025 / 11:50 CET/CEST

https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/

https://www.dfag.de/en/investor-relations/publications/

