Köln, 26. September 2025 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) gibt vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2025 bekannt.
Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum hauptsächlich bedingt durch einen Anstieg im Segment Handelsfinanzierung von EUR 5,0 Mio. auf EUR 6,4 Mio. Das Rohergebnis liegt mit EUR 5,8 Mio. um rund 23 % über dem Vorjahr von EUR 4,7 Mio. Die Erlöse aus dem Segment Handelsfinanzierung resultieren aus einem um 12,4 % auf insgesamt EUR 118,1 Mio. (Vorjahr: EUR 105,1 Mio.) gestiegenen Geschäftsvolumen.
Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 1,1 Mio. und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 2,0 Mio. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf gestiegene Personalaufwendungen sowie höhere sonstige betriebliche Aufwendungen in Verbindung mit den neuen Tochtergesellschaften zurückzuführen.
Aufgrund der aktuellen Entwicklung passt der Vorstand seine Prognose für die finanziellen Leistungsindikatoren nunmehr wie folgt an: Das Geschäftsvolumen wird nun leicht steigend erwartet (vorher stagnierend). Das Rohergebnis wird weiterhin im prognostizierten Rahmen von plus 15% bis 25% erwartet. Gleichzeitig rechnet die Gesellschaft jetzt aufgrund der Anlauf- und Investitionskosten in den neuen Segmenten für DF Vagabund und DF Blutplasma mit einem deutlichen Rückgang des Ergebnisses vor Steuern (EBT) um rund 50 % gegenüber dem Vorjahr (vorher plus 10% bis 20%).
Der vollständige Halbjahresbericht wird am 30.09.2025 veröffentlicht.
Der Vorstand
DF Deutsche Forfait AG
Ansprechpartner AdHoc:
DF Deutsche Forfait AG
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DF Deutsche Forfait AG
|Gustav-Heinemann-Ufer 56
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 221 97376 - 0
|E-Mail:
|dfag@dfag.de
|Internet:
|www.dfag.de
|ISIN:
|DE000A2AA204, DE000A1R1CC4,
|WKN:
|A2AA20, A1R1CC
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
