Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht



30.09.2025 / 11:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Kerngeschäft weiter auf Kurs

Diversifizierung schreitet voran Köln, 30. September 2025 - Die DF Deutsche Forfait AG (ISIN: DE000A2AA204) (DF AG) hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht. Das Kerngeschäft im Segment "Handelsfinanzierung" entwickelt sich weiterhin positiv. Das Geschäftsvolumen stieg im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 118,1 Mio. (Vorjahr: EUR 105,1 Mio.) und lag damit besser als erwartet mit einem Plus von rund 12 %. Auch das Rohergebnis, überwiegend aus der Handelsfinanzierung erwirtschaftet, erhöhte sich um rund 23 % auf EUR 5,8 Mio. (Vorjahr: EUR 4,7 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf EUR 1,1 Mio. und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 2,0 Mio. Ursache hierfür waren vor allem die im Zuge der Übernahmen von DF Vagabund und DF Blutplasma zum Stichtag deutlich gestiegenen Personalkosten sowie zusätzliche Investitionen und Anlaufkosten für den Aufbau dieser neuen Segmente. Das Konzernergebnis des ersten Halbjahres 2025 beträgt EUR 0,4 Mio. bzw. EUR 0,04 je Aktie (Vorjahr: EUR 1,5 Mio. bzw. EUR 0,12 je Aktie). Die liquiden Mittel der DF AG beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf insgesamt EUR 31,1 Mio. aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie auf EUR 7,0 Mio. aus anderen kurzfristigen Vermögenswerten. "Das erste Halbjahr 2025 war geprägt von Investitionen in den Standort der DF Vagabund in Berlin sowie der Übernahme der Assets einer Blutplasmafirma in Bochum", erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Behrooz Abdolvand. "Damit haben wir unsere Diversifizierung in den Kompetenzfeldern Food & Beverage und Health & Pharma weiter vorangetrieben und befinden uns auf einem guten Weg, auch aus diesen Geschäftsbereichen mittelfristig positive Erträge zu erzielen. Die geopolitischen Veränderungen im Nahen und Mittleren Osten haben zwar keine direkten Auswirkungen auf unser bestehendes Geschäft, wirken sich jedoch auf die Abwicklung unserer Geschäfte aus. Zugleich stellen wir uns breiter auf, um Neugeschäft außerhalb unserer bisherigen Zielmärkte aufzubauen." Die Abschlussprüfer haben einen Bericht über die prüferische Durchsicht erteilt. Wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 26. September 2025 berichtet, erwartet der Vorstand für das laufende Geschäftsjahr 2025 ein leicht steigendes Geschäftsvolumen im Rahmen von 5 % bis 10 %. Gleichzeitig wird unverändert mit einem Anstieg des Rohergebnisses um 15 % bis 25 % sowie einem Rückgang des Ergebnisses vor Steuern um rund 50 % gerechnet. Der Halbjahresbericht kann ab heute auf unserer Webseite unter https://www.dfag.de/investor-relations/publikationen/ eingesehen werden. Über die DF-Gruppe Die DF-Gruppe ist ein börsennotiertes Finanz- und Beteiligungsunternehmen mit den Geschäftsbereichen Trade Finance, Food & Beverage sowie Health & Pharma. Im Kerngeschäft der Außenhandelsfinanzierungen verfügt die DF-Gruppe über jahrzehntelange Erfahrung, ein starkes internationales Netzwerk sowie ausgewiesene Compliance-Expertise mit regionalem Schwerpunkt auf dem Nahen und Mittleren Osten, Europa und Zentralasien. Mit den Investitionen in die Bereiche Food & Beverage und Health & Pharma baut die DF-Gruppe ihre Diversifizierungsstrategie konsequent aus und entwickelt neue Ertragsquellen in wachstumsstarken Branchen. Ergänzend gehören M&A-Aktivitäten zum festen Bestandteil des Geschäftsmodells. Kontakt DF Deutsche Forfait AG Guido Janzen

Direktor Investor Relations

Gustav-Heinemann-Ufer 56, 50968 Köln

T +49 221 97376-61



E investor.relations@dfag.de

www.dfag.de



