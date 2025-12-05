EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Die Booster Precision Components Holding GmbH gibt den erfolgreichen Abschluss ihres schriftlichen Verfahrens zur Änderung von und zum Verzicht auf bestimmte Anleihebedingungen bekannt Schwanewede, 5. Dezember 2025 - Die Booster Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss des schriftlichen Verfahrens ("schriftliches Verfahren") bekannt, das am 20. November 2025 in Bezug auf die ausstehende vorrangig besicherte kündbare Anleihe der Gesellschaft mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 60.000.000 und Fälligkeit in 2026 (ISIN NO0012713520) ("Anleihe") eingeleitet wurde, und zwar in Bezug auf den Verzicht auf und die Änderung bestimmter Anleihebedingungen, wie in der Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens vom 20. November 2025 ("Vorschlag") angegeben. An dem schriftlichen Verfahren nahm eine für die Beschlussfähigkeit ausreichende Anzahl von Anleihegläubigern teil und die erforderliche Mehrheit der Anleihegläubiger stimmte für die Annahme des Vorschlags. Die Gesellschaft zahlt den berechtigten Anleihegläubigern die in der Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens festgelegte Zustimmungsgebühr in Höhe von 0,50 Prozent des Nennbetrags je Anleihe ("Zustimmungsgebühr"). Die Zustimmungsgebühr ist an alle Personen zu zahlen, die am 25. November 2025 als direkte eingetragene Eigentümer oder Bevollmächtigte in den von dem Wertpapierzentralverwahrer ("CSD") geführten Aufzeichnungen eingetragen sind, und die Zahlung der Zustimmungsgebühr erfolgt am 19. Dezember 2025 über das kontobasierte System der CSD. Die Bedingungen für die Zahlung der Zustimmungsgebühr sind in der Bekanntmachung des schriftlichen Verfahrens, die auf der Website der Gesellschaft ( https://booster-precision.com/en/investor-relations/bond.html ) verfügbar ist, näher beschrieben. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: iron AG Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic

+49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com



