Dienstag, 07.10.2025
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: A2QHMQ | ISIN: ATBIOGENA005 | Ticker-Symbol:
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
07.10.2025 07:15 Uhr
PTA-DD: Biogena Group Invest AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Salzburg (pta000/07.10.2025/06:41 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Albert Schmidbauer 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 Biogena Group Invest AG 
b)      LEI                                 529900PBIL9QEPDLDJ16 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               ATBIOGENA005 
b)      Art des Geschäfts                          Erwerb von Aktien 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        3,00                                 7.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        3,00                                 7.000 
e)      Datum des Geschäfts                         06.10.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                          Wiener Börse Amtlicher Handel 
        MIC                                 XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Biogena Group Invest AG 
           Strubergasse 24 
           5020 Salzburg 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Klinglmair 
E-Mail:        investor-relations@biogena.com 
Website:       www.biogena-investors-club.com 
ISIN(s):       ATBIOGENA005 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Direct Market Plus)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759812060407 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 00:41 ET (04:41 GMT)

© 2025 Dow Jones News
