Das Salzburger Gesundheitsunternehmen Biogena hat mit dem Rollout seiner neuen vollelektrischen Mini-Flotte begonnen. Bis Anfang 2026 werden 126 vollelektrische Mini Cooper SE eingeflottet. Damit ist Biogena die größte elektrische Mini-Flotte Österreichs und die zweitgrößte Europas. Der Mutterkonzern BMW betont, dass die Auslieferung an Biogena die erste große Flottenübergabe im Rahmen des neuen Direktvertriebsmodells von Mini darstellt. Das Agenturmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net