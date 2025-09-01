Salzburg (ots) -Österreichisches Familienunternehmen expandiert auf eine der prestigeträchtigsten High Streets der WeltBIOGENA, das familiengeführte Gesundheitsunternehmen aus Salzburg, eröffnet sein erstes UK-Flagship auf der Regent Street in London. Damit setzt das Unternehmen einen weiteren Meilenstein in seiner Internationalisierungsstrategie und bringt das BIOGENA (https://biogena.com/de-de?show_lang=1)-Gesundheitskonzept erstmals in einer eigenen Destination nach Großbritannien.Im neuen Store treffen Gesundheit und Design aufeinander: helle, klare Architektur, transparente Strukturen und ein Ambiente, das Ruhe und Vertrauen vermittelt. Ergänzt wird das Konzept durch die Präsentation der BIOGENA-Produktwelten - über 320 Mikronährstoffpräparate, frei von unnötigen Zusatzstoffen und gefertigt nach Manufaktur-Art in Salzburg.Ein Highlight ist das erste Longevity Lab Großbritanniens mit Anwendungen wie Red Light Therapy, Lymphdrainage, Beckenbodentraining und dem exklusiven REGEVITY MASTER. Bereits vor der Eröffnung sorgte ein TikTok-Video für überraschende Resonanz: Die Nachfrage führte zu Vorabbuchungen bis Jänner 2026.Signalwirkung für Österreich und den DACH-RaumMit über 900.000 Kund:innen in mehr als 70 Ländern, einem Netzwerk von 25.000 Ärzt:innen und Therapeut:innen sowie 440 Mitarbeiter:innen zeigt BIOGENA, dass Gesundheitskompetenz "Made in Austria" auch international stark nachgefragt wird."Wir beweisen, dass ein eigentümergeführtes Familienunternehmen aus Salzburg die Welt bewegen kann - mit Wissen, Verantwortung und Haltung", sagt Unternehmensgründer Dr. Albert Schmidbauer.Das London-Flagship folgt auf die Eröffnung eines BIOGENA Health Plazas in Wien im Juni 2025 und eines Stores in Los Angeles 2024. Weitere Standorte sind in Planung.Pressekontakt:Biogena GmbH & Co KGPatric DenggTelefon: 066488641386E-Mail: presse@biogena.comwww.biogena.comOriginal-Content von: Biogena GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180678/6107628