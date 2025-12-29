Mit dem Abschluss der Übernahme der beiden chinesischen Automobilzulieferer HSR und HST hat die Mutares SE & Co. KGaA kurz vor dem Jahreswechsel einen strategisch bemerkenswerten Schritt vollzogen. Die Nachricht ist inzwischen einige Tage alt, ihr Stellenwert für die weitere Entwicklung des Beteiligungsportfolios lässt sich aber erst mit etwas Abstand sauber einordnen. Denn die Transaktion ist mehr als ein klassisches Add-on - sie passt exakt in das operative Selbstverständnis von Mutares. Operative Logik statt reiner Expansion: HSR und HST produzieren Gummidichtungen und Schlauchsysteme für namhafte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt