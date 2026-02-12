Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 11.02.2026:Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat den Erwerb der Venator Chemicals France SAS, der Venator International France SAS und der Venator Pigments France SAS (zusammen "Venator Pigments France") von Venator France SAS erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen stärkt damit das neu gegründete Segment Chemicals & Materials als neue Plattform. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
