PTA-News: PCC SE: PCC-Emissionsstart 2026 mit Anleihen zu 5,50 und 4,00 Prozent - Neuemissionen der PCC SE zu 4,00% p.a. für zwei Jahre und 5,50% p.a. für fünf Jahre

DJ PTA-News: PCC SE: PCC-Emissionsstart 2026 mit Anleihen zu 5,50 und 4,00 Prozent - Neuemissionen der PCC SE zu 4,00% p.a. für zwei Jahre und 5,50% p.a. für fünf Jahre

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

PCC SE: PCC-Emissionsstart 2026 mit Anleihen zu 5,50 und 4,00 Prozent

Neuemissionen der PCC SE zu 4,00% p.a. für zwei Jahre und 5,50% p.a. für fünf Jahre

Duisburg (pta000/11.02.2026/13:53 UTC+1)

Die PCC SE emittiert zwei neue Anleihen zum 16. Februar bzw. 2. März 2026, die PCC-Anleihen Nummer 101 und 102 seit der Erstemission 1998.

Die 4,00%-Neuemission zum 16. Februar (DE000A460Q50) hat eine Laufzeit von zwei Jahren, sie wird am 1. Februar 2028 endfällig getilgt. Die 5,50%-Neuemission zum 2. März (DE000A460Q68) hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit Tilgung am 1. April 2031. Die Zinszahlungen erfolgen wie bei allen Anleihen der PCC SE quartalsweise.

Zeichnen können Anleger die Anleihen jeweils ab einer Mindestanlage von 5.000 EUR spesenfrei direkt über die PCC SE. Die Zeichnungsfristen laufen bis zum 15. Februar beziehungsweise 1. März 2026 stückzinsfrei zum Ausgabekurs von 100 % und danach jeweils bis zum 29. Oktober 2026 zuzüglich Stückzinsen (vorzeitige Schließung vorbehalten). Die Rückzahlung erfolgt am Fälligkeitstag zu 100 % des Nennwerts. Die Einbeziehung zum Börsenhandel im Open Market der Börse Frankfurt ist ab Mitte Februar bzw. Anfang März 2026 beabsichtigt.

Die PCC SE begibt Anleihen bereits seit über 25 Jahren und ist einer der erfahrensten Anleiheemittenten in Deutschland. Fristgemäß wurden 80 der bisher 100 PCC-Anleihen bereits zurückgezahlt. Über 20.000 Anlegerinnen und Anleger zeichneten in den vergangenen gut zweieinhalb Jahrzehnten PCC-Anleihen im Wert von insgesamt rund 1,7 Milliarden EUR, wovon die PCC über 1,2 Milliarden EUR getilgt hat.

Die Ausstattung der PCC-Neuemissionen: 

Bezeichnung:    4,00%-PCC-Anleihe 2026 (01.02.2028) 
ISIN/WKN:      DE000A460Q50 / A460Q5 
Festzinssatz:    4,00 % p.a. 
Zinszahlungen:   quartalsweise 
Emissionsvolumen:  bis zu 20 Millionen EUR 
Stückelung:     1.000 EUR 
Emissionsdatum:   16. Februar 2026 
Laufzeit:      2 Jahre 
Rückzahlungstermin: 1. Februar 2028, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts 
Emissionskurs:   100 % 
          1. stückzinsfrei bis zum 15. Februar 2026, 
Zeichnungsfrist:  2. ab 16. Februar 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung 
          vorbehalten) 
Börsennotierung:  Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) für Mitte Februar 2026 beabsichtigt 
Spesenfreier    ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE 
Erwerb: 
Bezeichnung:     5,50%-PCC-Anleihe 2026 (01.04.2031) 
ISIN/WKN:      DE000A460Q68 / A460Q6 
Festzinssatz:    5,50 % p.a. 
Zinszahlungen:    quartalsweise 
Emissionsvolumen:  bis zu 30 Millionen EUR 
Stückelung:     1.000 EUR 
Emissionsdatum:   2. März 2026 
Laufzeit:      5 Jahre 
Rückzahlungstermin: 1. April 2031, Rückzahlung zu 100 % des Nennwerts 
Emissionskurs:    100 % 
           1. stückzinsfrei bis zum 1. März 2026 
Zeichnungsfrist:   2. ab 2. März 2026 bis 29. Oktober 2026 mit Stückzinsberechnung (vorzeitige Schließung 
           vorbehalten) 
Börsennotierung:   Einbeziehung zum Handel an der Börse Frankfurt (Open Market) für Anfang März 2026 beabsichtigt 
Spesenfreier Erwerb: ab 5.000 EUR direkt über die PCC SE

Der Basisprospekt vom 29. Oktober 2025 mit den endgültigen Bedingungen und etwaigen Nachträgen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos in gedruckter Form angefordert werden (Telefon: +492066908090, E-Mail: direktinvest@pcc.eu) und steht auf https://www.pcc-direktinvest.eu als PDF-Download zur Verfügung.

Aktuelle Finanzinformationen sind auf https://www.pcc-finanzinformationen.eu veröffentlicht.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.200 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die PCC-Gruppe mit einem Konzernumsatz von 960,0 Millionen EUR ein Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 88,0 Millionen EUR. Das Investitionsvolumen belief sich 2024 auf 126,5 Millionen EUR. Weitere Informationen über PCC finden Sie unter https://www.pcc.eu.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PCC SE 
           Moerser Straße 149 
           47198 Duisburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susanne Biskamp, PCC Head of Marketing, Media, Direktinvest 
Tel.:         +49 2066 2019-35 
E-Mail:        pr@pcc.eu 
Website:       www.pcc.eu 
ISIN(s):       DE000A460Q50 (Anleihe) DE000A460Q68 (Anleihe) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770814380010 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 07:53 ET (12:53 GMT)

© 2026 Dow Jones News
