Anleihen Nr. 101 und 102

Die PCC SE gibt zwei neue Unternehmensanleihen aus: die 101. Anleihe mit 4,00?%-Kupon und zweijähriger Laufzeit (DE000A460Q50) läuft bis zum 1. Februar 2028, das Zielvolumen liegt bei 20 Mio. Euro. Die 102. Anleihe mit 5,50?%-Kupon und fünfjähriger Laufzeit (DE000A460Q68) wird am 1. April 2031 fällig. Dieser Bond hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Wie bei allen PCC-Anleihen erfolgen die Zinszahlungen quartalsweise.

