Brechen (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE gibt zwei neue Unternehmensanleihen aus, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.Die 101. Anleihe mit 4,00 %-Kupon und zweijähriger Laufzeit (ISIN DE000A460Q50) laufe bis zum 1. Februar 2028, das Zielvolumen liege bei 20 Mio. Euro. Die 102. Anleihe mit 5,50 %-Kupon und fünfjähriger Laufzeit (ISIN DE000A460Q68) werde am 1. April 2031 fällig. Dieser Bond habe ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Wie bei allen PCC-Anleihen würden die Zinszahlungen quartalsweise erfolgen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
