Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro

Die LEEF Blattwerk GmbH begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2026/31 (ISIN: DE000A460QN5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 10 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,25 % p.a. (halbjährliche Kuponzahlungen). Die Anleihe kann ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro im Zeitraum vom 2. März 2026 bis zum 26. Februar 2027 über die Emittenten-Website www.leef.bio/anleihe gezeichnet werden. Ab Juli 2026 soll die zweite Anleihe des Potsdamer Unternehmens an der Börse Frankfurt notieren.

One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen

LEEF hat sich in den vergangenen zwei Jahren grundlegend gewandelt. Während das Unternehmen bei Platzierung der Premieren-Anleihe 2023 noch als reiner Palmblatt-Spezialist agierte, wurde 2024 die Verschmelzung ...

